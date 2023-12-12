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Manisa Kula'da yoğun sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Manisa Kula'da yoğun sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Manisa’nın Kula ilçesinde gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu arttırdı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü D300 karayolunda sürücüler sis farlarıyla seyretti.

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Kula ilçe merkezi ve İzmir-Ankara D300 karayolunda etkili olan sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar süren yoğun sis, günün ilk ışıklarıyla birlikte de etkili olunca, sürücüler zor anlar yaşadı. İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, sürücüler yoğun sisten dolayı oluşabilecek kazalardan kaçınmak için hızlarını düşürerek, sis farı ve dörtlülerini yakarak trafikte seyretti. Yoğun sisten dolayı etkilenen İzmir-Ankara D300 karayolundaki trafik akışı, drone ile havadan görüntülendi. Şehir merkezi ise sisin içinde adeta kayboldu.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlemler alırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda da uyardı.

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