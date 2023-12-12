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Halil Umut Meler’in o isteği yürek burktu! Meğer 10 gün önce baba olmuş

Halil Umut Meler’in o isteği yürek burktu! Meğer 10 gün önce baba olmuş

MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler’in 10 gün önce baba olduğu öğrenildi. Meler’in yaşadığı duruma rağmen bebeğini görmek için İzmir’e nakil olmak istediğini ilettiği belirtti.

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Trendyol Süper Lig’in 15.haftasında oynanan MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçında çirkin olaylar yaşandı. Müsabakanın 1-1 sona ermesinin ardından sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler’e yumruk attı. Aldığı darbe sonrası yere düşen Meler’e K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar tekme attı.

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrası adliyeye sevk edildi.

Faruk Koca ve 2 şüpheli tutuklandı

Faruk Koca ve 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık durumu belli oldu

Hastanede tedavi altına alınan ve sol gözünde şişlik bulunan Meler’in köprücük kemiğinde kırık meydana geldi. Tedavisi olumlu devam eden Meler’in beyninde ve gözünde bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

10 gün önce baba oldu

Yarın hastaneden taburcu olması beklenen Halil Umut Meler hakkında yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Meler’in 10 gün önce ikinci kez baba olduğu öğrenildi.

Bebeği için İzmir'e nakil edilmek istedi

Meler’in 10 günlük bebeğini görmek için gerekirse ambulansla İzmir'e nakil edilmek istediğini hastane yetkililerine ilettiği öğrenildi.

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