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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar! Liglerin durumu ne olacak, EURO 2032 Türkiye’den alınacak mı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar! Liglerin durumu ne olacak, EURO 2032 Türkiye’den alınacak mı?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Halil Umut Meler'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Büyükekşi,"Yarın yönetim kurulu toplantımız var. Toplantıda ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. EURO 2032'nin alınması söz konusu değil." dedi.

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Mehmet Büyükekşi, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca'nın yanı sıra iki kişinin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesinde ziyaret etti.

TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun da yer aldığı ziyaretten sonra Büyükekşi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaşanan saldırı olayından sonra dün gece acil olarak toplandıklarını hatırlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Gerekli açıklamaları dün yaptık. Bugün Halil Umut Meler hocamızı ziyaret ettik. Anında hızlı bir şekilde gece toplandık ve sabah Ankara'ya geldik. Allah'a şükürler olsun hocamızın sağlık durumu gayet iyi ve inşallah yarın taburcu olacak. Hocamızın 10 günlük yavrusu var ve ailesinin yanına, İzmir'e dönmek istiyor. Bu yapılan saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu tür konularla keşke burada olmasaydık. TFF olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında EURO 2024'e katılarak vatandaşlarımızı gururlandırdık. EURO 2032'ye İtalya'yla ev sahipliği yapma hakkı elde ettik. Bu işin kesinlikle unutulmaması lazım, milat olması lazım. Buraya gelmemiz geçmiş olsun için değil. Önemli görüşmeler yapacağız bakanlarımızla. Gençlik ve Spor Bakanımız'la, İçişleri Bakanımız'la, Adalet Bakanımız'la önemli görüşmeler yapacağız. Suçluların ve buna sebep veren tüm paydaşların buradan tekrar bir kendilerine gelmelerini talep ediyorum."

Ligler devam edecek mi?

Liglerin ne zaman devam edeceğiyle ilgili gelen soru üzerine Büyükekşi, "Yarın yönetim kurulu toplantımız var. Burada bütün konuları açıklığıyla konuşacağız. Toplantıda ligin nasıl devam edeceğiyle ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Bu olayı şiddetle kınıyoruz. Bu oldu, iki hafta sonra tekrar eski haline gelmesini kabul etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"EURO 2032'nin alınması söz konusu değil"

İtalya'yla ortaklaşa düzenlenecek 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tehlikede olması gibi bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Büyükekşi, "EURO 2032'nin alınması söz konusu değil. Ceferin aradı, yanımızda olduğunu söyledi. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeler yapılmasın. Hedefimiz Türkiye'de futbolun doğru şekilde, herhangi bir sıkıntı yaşamadan bundan sonra en hızlı şekilde devam etmesidir." diye konuştu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının oynanıp oynanmayacağıyla ilgili soruya Büyükekşi, "Şu anda bunlar gündemimizde değil. Şu an hakemimiz önemli, hakemlerimizin ruh sağlığı önemli." cevabını verdi.

Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü'yle olaydan sonra bir görüşme yapmadıklarını da sözlerine ekledi.

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