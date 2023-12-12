BIST 7.680
DOLAR 29,04
EURO 31,36
ALTIN 1.856,02
HABER /  SPOR

Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! "Faruk Koca bana 'Seni öldüreceğim' diye bağırdı"

Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! "Faruk Koca bana 'Seni öldüreceğim' diye bağırdı"

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ifadesinde, "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben, 'Seni öldüreceğim.' dedi. Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum." beyanında bulundu.

Abone ol

Süper Lig'de dün akşam oynanan maçın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan Meler'in müşteki olarak ifadesi, tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesinde alındı.

Halil Umut Meler ifadesinde, dün saat 20.00'de Eryaman stadyumunda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasındaki futbol müsabakasının orta hakemi olduğunu hatırlattı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şunları söyledi:

"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

ÖNCEKİ HABERLER
MHP yerel seçim kampanyası! Sloganlar ve temalar belli oldu
MHP yerel seçim kampanyası! Sloganlar ve temalar belli oldu
Ersan Şen, zamlı asgari ücret ve en düşük emekli maaşını açıkladı! 'Seçim var diye...'
Ersan Şen, zamlı asgari ücret ve en düşük emekli maaşını açıkladı! 'Seçim var diye...'
Aydın'da saldırı sonrası tüm maçlar ertelendi
Aydın'da saldırı sonrası tüm maçlar ertelendi
FIFA Başkanı Infantino, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
FIFA Başkanı Infantino, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
Mantar toplamaya gitti, ceset buldu
Mantar toplamaya gitti, ceset buldu
Çorlu'da mühür ve sikkeler ele geçirildi
Çorlu'da mühür ve sikkeler ele geçirildi
Terör örgütüne kuryelik yapan DBP İslahiye İlçe Başkanı gözaltına alındı
Terör örgütüne kuryelik yapan DBP İslahiye İlçe Başkanı gözaltına alındı
Yapay zeka eğitimde yeni imkanlar sunuyor
Yapay zeka eğitimde yeni imkanlar sunuyor
İş adamına silahlı saldırının sanığı ilk ifadesinde pes dedirtti! 'Şişe' örneğiyle kendini savundu
İş adamına silahlı saldırının sanığı ilk ifadesinde pes dedirtti! 'Şişe' örneğiyle kendini savundu
Manisa Kula'da yoğun sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Manisa Kula'da yoğun sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Halil Umut Meler’in o isteği yürek burktu! Meğer 10 gün önce baba olmuş
Halil Umut Meler’in o isteği yürek burktu! Meğer 10 gün önce baba olmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Ali Yerlikaya'dan Halil Umut Meler' ziyaret: Kınıyorum, o görüntüler inceleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Ali Yerlikaya'dan Halil Umut Meler' ziyaret: Kınıyorum, o görüntüler inceleniyor