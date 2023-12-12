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MHP yerel seçim kampanyası! Sloganlar ve temalar belli oldu

MHP yerel seçim kampanyası! Sloganlar ve temalar belli oldu

MHP'nin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazırlık çalışmaları sürüyor. MHP'nin yerel seçim kampanyasında "birlik" mesajı veriliyor.

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Parti, "İstikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle umutlu gelecek" sloganıyla "2024'e Doğru Diyar Diyar Anadolu" temasıyla yapılan "Bölgesel İstişare Toplantıları"nı tamamlayarak, kampanya çalışmalarına yoğunlaştı.

Bu kapsamda parti kampanya çalışmalarını, "Birliğin Gücü" ve "Türkiye İçin Canla Başla" temalarıyla başlattı.

"Birliğin Gücüyle" temasını "Genelden Yerele Birlik Ülkede Yönetimde Dirlik" tamamlayıcı sloganı ile paylaşan parti, Cumhur İttifakı ile beraber, genelden yerele birlik mesajı verdi.

"Türkiye İçin Canla Başla" temasıyla da "Ayırmadan Ayrışmadan" tamamlayıcı sloganını kullanacak olan MHP'nin, Türkiye ve Türk milletinin her bir ferdine olan bağlılığı ve ülkesi ile milleti için var gücüyle çalıştığı ifade edildi.

Kampanyaya ait görseller ve sloganlar MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı, partinin genel merkezine asıldı.

mhp
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