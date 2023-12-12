BIST 7.700
DOLAR 29,04
EURO 31,38
ALTIN 1.855,90
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ümraniye Belediyesinden üniversiteye ilk adımını atan öğrencilere eğitim desteği

Ümraniye Belediyesinden üniversiteye ilk adımını atan öğrencilere eğitim desteği

Ümraniye Belediyesi, ilçede ikamet eden ve bu yıl ilk kez üniversiteyi kazanan 2 bin 997 öğrenciye 7 bin liralık eğitim desteğinde bulundu.

Abone ol

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitim desteği için başvurular internet sitesi üzerinden yapıldı.

Üniversite sınavını kazanıp kaydını yaptıran ve ikametgahı Ümraniye'de bulunanlar arasından incelemeler sonucu 2 bin 997 öğrenci eğitim desteği almaya hak kazandı.

Başvurularda adayların, devlet üniversitesi veya yüzde yüz burslu vakıf üniversitesi kazanmaları, lisans programlarında örgün öğretime yerleşmeleri şartı arandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu yıl ilk kez üniversiteli olan öğrencilere 7 bin lira eğitim desteğinde bulunduklarını kaydetti.

Toplam 20 milyon 979 bin lira desteğin öğrencilerin banka hesaplarına yatırıldığını belirten Yıldırım, "Paranızı sağlıkla, güle güle harcayın. Derslerinizde başarılar diliyor ve belediye olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! "Faruk Koca bana 'Seni öldüreceğim' diye bağırdı"
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! "Faruk Koca bana 'Seni öldüreceğim' diye bağırdı"
MHP yerel seçim kampanyası! Sloganlar ve temalar belli oldu
MHP yerel seçim kampanyası! Sloganlar ve temalar belli oldu
Ersan Şen, zamlı asgari ücret ve en düşük emekli maaşını açıkladı! 'Seçim var diye...'
Ersan Şen, zamlı asgari ücret ve en düşük emekli maaşını açıkladı! 'Seçim var diye...'
Aydın'da saldırı sonrası tüm maçlar ertelendi
Aydın'da saldırı sonrası tüm maçlar ertelendi
FIFA Başkanı Infantino, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
FIFA Başkanı Infantino, Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
Mantar toplamaya gitti, ceset buldu
Mantar toplamaya gitti, ceset buldu
Çorlu'da mühür ve sikkeler ele geçirildi
Çorlu'da mühür ve sikkeler ele geçirildi
Terör örgütüne kuryelik yapan DBP İslahiye İlçe Başkanı gözaltına alındı
Terör örgütüne kuryelik yapan DBP İslahiye İlçe Başkanı gözaltına alındı
Yapay zeka eğitimde yeni imkanlar sunuyor
Yapay zeka eğitimde yeni imkanlar sunuyor
İş adamına silahlı saldırının sanığı ilk ifadesinde pes dedirtti! 'Şişe' örneğiyle kendini savundu
İş adamına silahlı saldırının sanığı ilk ifadesinde pes dedirtti! 'Şişe' örneğiyle kendini savundu
Manisa Kula'da yoğun sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Manisa Kula'da yoğun sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Halil Umut Meler’in o isteği yürek burktu! Meğer 10 gün önce baba olmuş
Halil Umut Meler’in o isteği yürek burktu! Meğer 10 gün önce baba olmuş