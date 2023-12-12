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Sosyal medyada cinsel içerikli video yayıyorlardı! Böyle yakalandılar

Sosyal medyada cinsel içerikli video yayıyorlardı! Böyle yakalandılar

TEKİRDAĞ'dadüzenlenen fuhuş operasyonunda 5'i kadın 8 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyon sırasında bir kadının saklanmak için yatağın altına girmeye çalıştığı görüldü.

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TEKİRDAĞ'dadüzenlenen fuhuş operasyonunda 5'i kadın 8 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyon sırasında bir kadının saklanmak için yatağın altına girmeye çalıştığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden cinsel içerikli fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak, fuhuş yapan ve yaptıranları belirledi.

Polis, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Z.T. (46), S.T. (47), S.C. (23), V.Y. (36), U.B. ve Özbekistan uyruklu D.E. (37), U.A. (40), O.A. (31), gözaltına alındı. Operasyonda bir kadın saklanmak için yatağın altına girmeye çalıştı. 5'i kadın 8 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok sayıda cinsel içerikli materyal, cep telefonu ve suçtan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Soruşturma sürüyor

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