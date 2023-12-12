Hamas duyurdu: Savaş bitene kadar esir takası yok

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, kuşatma altındaki bölgelere yönelik amansız saldırganlık sona erene kadar Siyonist rejimle yeni bir esir takası yapılmayacağını açıkladı.

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Pazartesi günü Beyrut'ta düzenlenen bir basın toplantısında Hamas'ın Lübnan temsilcisi ve aynı zamanda hareketin siyasi büro üyesi Usame Hamdan, Siyonist rejimin Gazze'de tutulan geri kalan İsrailli esirlerin olası serbest bırakılması için arabulucularla temasa devam etmeye hazır olduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Hamdan açıklamasında, “[Gazze'ye yönelik] saldırı sona ermeden, daha fazla esir takası konusunda bir anlaşma olmayacak. İsrail medyasında Hamas'la yeni bir esir takası olasılığına ilişkin haberler, artan iç hoşnutsuzluk karşısında kamuoyunu yanıltmayı amaçlıyor" dedi.

Hamdan ayrıca, "Şehit düşen Filistinlilerin kanı konusunda hiçbir uzlaşma kabul edilemez. (İsrail başbakanı) Binyamin Netanyahu, rejimin iç çatışmalarından, özellikle de Gazze'de tutulan esirlerin aileleriyle yaşanan krizden kaçmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

Pazartesi günü erken saatlerde İsrail'in Kanal 12 televizyon kanalı, yeni esir takası anlaşmasının ateşkes çerçevesinde yürütüleceğini ve bu anlaşmanın hâlâ esaret altında olan kadınları, hastaları, yaralıları ve yaşlıları kapsayacağını bildirdi.

Raporda, İsrailli yetkililerin Hamas'la yeni bir esir takası anlaşmasına varma şansının önümüzdeki hafta pek olası olmadığına inandıklarını ancak İsrail'in hâlâ yeni bir yol açmaya inandığı belirtildi.

Hamas, 24 Kasım'dan bu yana 80'i İsrailli olmak üzere 110 esiri, Gazze savaşına 7 günlük ara sırasında rejim tarafından yasa dışı olarak kaçırılan ve Siyonist rejimin hapishanelerinde tutulan 240 Filistinliyle takas etti.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuk yaptığı ateşkes, İsrail'in haftalarca bölgeye düzenlediği saldırıların ardından çok ihtiyaç duyulan insani yardımın Gazze'ye ulaştırılmasına da olanak tanıdı.