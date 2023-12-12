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Taksim’de araması bulunan 10 şahıs, yüz tarayıcı kameralar sayesinde yakalandı

Taksim’de araması bulunan 10 şahıs, yüz tarayıcı kameralar sayesinde yakalandı

Taksim ve İstiklal Caddesi’nde Güven Timleri Şube Müdürlüğü polisleri, yüz tarayıcı kameralar yardımıyla yaptığı çalışmada çeşitli suçlardan aranan 10 kişiyi gözaltına aldı.

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Taksim ve İstiklal Caddesi’nde Güven Timleri Şube Müdürlüğü polisleri, yakın zamanda caddenin birçok noktasına 100 adet yerleştirdiği yüz tarayıcı kameralar ile çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne giriş yaptığı belirlenen ve çeşitli suçlardan araması bulunan 10 şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahısları fark eden kameralar, saniyeler içinde ekiplere bilgileri göndererek aynı anda yakalanmalarını sağladı. Yakalanan kişiler, işlemlerin devamı için karakola götürüldü.

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