'Toros kurbağası' ilk kez su altında görüntülendi

Dünyada sadece Niğde’nin Ulukışla ilçesindeki Karagöl, Çinigöl ve Eğri Göl’de yaşayan Toros kurbağası (Rana Holtzi); Dr. Öğretim Üyesi Baybars Sağlamtimur tarafından su altında fotoğraflandı.

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'Toro' takma adı ile bilinen, Bolkar Dağ silsilesinde 2 bin 600-2 bin 750 metre rakımda yer alan Karagöl, Çinigöl ve Eğri Göl’de yaşayan Toros kurbağası (Rana Holtzi), Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ne (IUCN Red List) göre yüksek düzeyde tehdit altında bulunuyor. Uluslararası Bern sözleşmesi de dahil çeşitli sözleşmelerle koruma altında bulunan Toros kurbağasını su altı ve su üstünde fotoğraflayan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görevli ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP) Dr. Öğretim Üyesi Baybars Sağlamtimur açacağı sergi ile fotoğrafları sergileyecek. Ziyaretçilerin Toros Kurbağası'nın su altından çekilmiş fotoğraflarına ilk defa bu sergi aracılığı ile tanık olacağını söyleyen Dr. Baybars Sağlamtimur, serginin aynı zamanda göllerin su altı habitatını da sunan ilk sergi olduğunu söyledi. Sağlamtimur; "Toros Kurbağası dünyada sadece Niğde’de Ulukışla İlçesindeki Bolkar Dağları silsilesi üzerinde 2 bin 700 metre rakımlı 3 gölde yaşıyor. Bu canlıyı başka bir yerde bulunmaması ve neslinin tükenme tehlikesi altında olması özel kılıyor. Bu sessiz yapısı aslında iç ses keselerine sahip olmasından dolayı, o da sadece erkek bireylerinde var. Oraya gidenlere sorarsanız sesini duymadığını söyleyecektir. Türkiye’deki en küçük kurbağa türü ortalama boyu 4.5 santim kaydedilmiş en büyük olanı ise 7.5 santim boyunda. Miktarı çok azalmış. Yaklaşık 30 sene önce göle bırakılan sazan balıkları nedeniyle türün nesli tükenme tehdidi altında. Nesli tükenen tür kategorisinde kırmızı listede, bir sonraki aşama ise türün yok olması demek oluyor. Üzerine hassasiyetle titrenilmesi gereken çok önemli bir tür. Ekstra çalışmalarla türün yok olmasını engelleyebiliriz. Özellikle bu coğrafyada yaşayanlar olarak bu bizim boynumuzun da borcu olmalı" dedi. Çekimlerin toplamda 10 gün sürdüğünü söyleyen Sağlamtimur amacının farkındalık oluşturmak olduğunu da ifade etti.

Sağlamtimur; "İlk çekimleri Mayıs ve Haziran döneminde yaptım, daha önceki aylarda göl yüzeyi buzlarla kaplı. Aktivite kazandığı dönemde çekmek gerekiyor. Üreme sezonunda da dikkatli olmak lazım. Çünkü üreme sezonunda bu hayvanı rahatsız etmek olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Asıl olan su altı çekimleri. Bu yüzden Eylül ayında gerçekleşti. Su altı, su üstü ve yarı batık dediğimiz kamerayı yarı yarıya suya gömdüğümüz çekim tekniğini kullandım" ifadelerini kullandı.



İlk kez su altında görüntülendi



Öte yandan Toros Kurbağası'nın daha iyi anlaşılması ve korunması hedefiyle oluşturulan sergi, 13 Aralık 2023 Saat 14:00’de yapılacak açılışla kapılarını açacak. Serginin kurbağanın su altından ilk kez görüntülenmesi nedeniyle ayrı bir öneme sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Sağlamtimur; "Bu hayvanın su altındaki davranışını, kaç metreye kadar indiğini bu konularda fazla bilgi yoktu. Bu belge çalışmaları farkındalık oluşturur ve koruma çalışmalarını yeniden canlandırır" şeklinde konuştu. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliği ile 13 Aralık’ta Niğde Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılacak sergi, 11 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Sergide su altı, su üstü kurbağaların yanı sıra kurbağaların bakış açıları ile çekilen 54 fotoğraf yer alacak.