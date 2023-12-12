Giresun'da hamsi şöleninde 1 ton hamsi tüketildi

Giresun Üniversitesi'nin Güre Yerleşkesinde düzenlenen hamsi şöleninde binlerce öğrenci bir saat içerisinde 1 ton hamsi tüketti.

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Hamsi şölenine Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle öğrenciler katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, hamsi bulmakta zorlandıklarını ifade ederek "Hamsi şenliğimiz rutin bir etkinliğimiz oldu. Ayrıca hamsinin balıklar içerisinde özel bir yeri var. Hatta bazılarına göre hamsi balıklar içerisinde ayrı bir tür olarak görülüyor. Etkinliğimiz için hamsi bir bahane amacımız öğrencilerimizi bir araya getirerek kaynaşmalarını sağlamaktır. Akademik ve idari personelimizi, öğrencilerimizi ilimizin idarecileriyle buluşturmak için bir vesile oluyor. Mevsim olarak uygun olmasına rağmen fırtına nedeniyle etkinliğimiz için hamsi bulmakta biraz zorlandık. Etkinliğimizdeki hamsiyi arkadaşlarımız Giresun’da bulamayınca Hopa’dan getirdi” dedi. Yapılan konuşmaların ardından binlerce öğrenci 1 ton hamsiyi bir saat içerisinde tüketirken, kemençe eşliğinde horon oynayıp eğlendiler.