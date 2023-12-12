Muratoğlu'ndan dolar yorumu: "Açıldığı gün bir gecede 35 TL’ye çıkabilir”

Ekonomist Murat Muratoğlu’ndan dolar kuru için 35 TL uyarısı geldi. Muratoğlu Türkiye’de swapların tekrar açıldığında en ufak bir kritik söylemde dolar kurunun fırlayacağını ifade etti.

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Türkiye’de uzun bir zamandır kapalı olan swap işlemlerinin tekrar açılmasıyla dolar kurunda yeni şokların gelebileceğini öne süren Murat Muratoğlu, dolar kuru için 35 TL seviyesinin görülebileceğini ifade etti.

Dolar kurunda yaşanan sert yukarı yönlü artışların ardından 2020 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk bankalarının yabancı bankalar ile yaptıkları dolar-TL para takası işlemlerin (swap) hacmini kısıtlama kararı almıştı.

"Dolar bir gecede 35 TL’ye çıkabilir”

Katıldığı bir sosyal medya kanalında swap işlemlerinin tekrar açılıp açılmamama durumuyla ilgili konuşan ekonomist Murat Muratoğlu Swap işlemlerinin açılmasıyla Türkiye’de yatırımcıyı kaçıracak bir takım söylemlerin ve eylemlerin olması durumunda dolar kurunun aniden yükselebileceğini dile getirdi. Muratoğlu bu tehlikeli durumu “Dolar bir gecede 35 TL’ye çıkabilir” şeklinde anlattı.