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Bakan Bak, Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti: "Herkesi sağduyuya davet ediyorum"

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Bak, Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti: "Herkesi sağduyuya davet ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Yöneticilerimize, kulüp başkanlarımıza ve futbolun öğelerine büyük görev düşüyor. EURO 2032'yi organize edeceğiz, dolayısıyla bunlar çok önemli süreçler. Bunun üstesinden birlik ve beraberlikle kalkacağız. Herkesi sağ duyuya davet ediyoruz” dedi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet, Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan ve 1-1 sona eren MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın yumruklu saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’i, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, yaşanan olayı şiddetle kınadıklarını söyledi.

"Ben de aynı zamanda eski bir hakemim, onu çok iyi anlıyorum"

Olaya sebebiyet verenlerle ilgili gerekli değerlendirme ve işlemlerin yapıldığını belirten Bakan Bak, “Avrupa’da oynanacak Avrupa Şampiyonası öncesinde bu tür olaylara kesinlikle karşıyız ve fire vermeyeceğiz. Gerekli değerlendirmeleri ve önlemleri alacağız. Hakem Halil Umut Meler içeride duygularını ifade etti. Ben de aynı zamanda eski bir hakemim. Onu çok iyi anlıyorum. Maç sonrasında karşılaştığı olay hepimizi çok üzdü. Bunları spor sahalarında görmek istemiyoruz ve bunlara fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Herkesi sağduyuya davet ediyorum”

Futbolun tüm camiasına büyük bir görev düştüğünü aktaran Bakan Bak, “Yöneticilerimize, kulüp başkanlarımıza ve futbolun öğelerine büyük görev düşüyor. EURO 2032 organize edeceğiz dolayısıyla bunlar çok önemli süreçler. Bunun üstesinden birlik ve beraberlikle kalkacağız. Herkesi sağ duyuya davet ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Bakan Bak, Türk futbolundaki güvenlik konusuna ilişkin ise, “6222’deki düzenlemeler dışında, Türkiye Futbol Federasyonu yeterlilik kriterleri içerisinde gözden geçirir ve iyileştirmeleri ve değerlendirmeleri ortaya koyarız” açıklamasında bulundu.

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