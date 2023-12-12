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İki kez görüşmüştü! Muharrem İnce: İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğiz

İki kez görüşmüştü! Muharrem İnce: İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı. İnce, Ekrem İmamoğlu ile iki kez görüşmüştü.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

İnce, görüşme çıkışı İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayarak, “İstanbul’da İmamoğlu’nu destekleyeceğiz” dedi. Bu hafta CHP lideri Özgür Özel’le görüşeceğini belirten İnce, “Diğer şehirleri Özel’le konuşacağız” diye konuştu.  

 "Görüşmeniz nasıl geçti? Neler konuştunuz?" sorusu üzerine İnce şunları kaydetti:

"İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğiz. Bulacağız formülünü. Yarın Özgür bey İstanbul’a geliyormuş. Bu hafta da Özgür beyle görüşeceğim. "

-“İstanbul’da ittifak yapacağız” derken, CHP ile Memleket mi?

Hayır, destekleyeceğiz İmamoğlu’nu. 

- İttifak sadece İstanbul için mi?

Biz İstanbul’u konuştuk. Gerisi Ekrem Beyle konuşmadık. Onu Özgür Beyle konuşacağız.

- Yani diğer şehirlerde ittifak olup olmayacağını Özel Özel’le görüşeceksiniz?

Tabi.

- Memleket Partisi’nin tutumu ne?

Memleket Partisi yetkiyi bana verdi Parti Meclisi’nde. Ben de görüşmeleri sürdürüyorum. Gerekli gördüğümde PM’yi yeniden toplarım.

- Memleket Partisi’nin ittifaktan çıkarı ne olacak? Sonuçta, bir koalisyon bu. 

AKP’yi belediyeleri kaptırmamış olacağız. Bundan daha önemli bir şey yok. 21 yıldır bu ülkeyi yöneten kötü bir iktidar var. Bu iktidardan kurtarmış olacağız. Biz de elimizi taşın altına sokacağız.

- Şöyle mi oldu: “İstanbul’da seni destekleyeceğiz” diyerek, İmamoğlu’na partinin kararını mı ilettiniz?

Hayır, konuşuyoruz, nasıl yaparız, ne ederiz diye. 13 bin oyla seçim kazanmış İmamoğlu. Memleket Partisi’nin genel başkanı adaylıktan çekilmiş, ona rağmen 103 bin oy almış parti.

- Meral Akşener’le ne zaman görüşeceksiniz?

Ondan da bu hafta randevu isteyeceğim.

- Aklınızdan geçen, seçim öncesi önerdiğiniz CHP-İyi Parti-Memleket ittifakı mı?

Kendisiyle konuşmadan bir şey söyleyemem.

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