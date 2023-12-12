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HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze törenine katıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ordu Milletvekili Seyit Torun'un kayınvalidesi Leyla Karaman'ın cenaze törenine katıldı.

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Leyla Karaman için Ataşehir'deki Aksekili Mehmet Uslu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Seyit Torun'un aile yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Cami avlusunda Seyit Torun ve eşi Nermin Torun'a taziyelerini ileten Özgür Özel, kılınan namazın ardından Leyla Karaman'ın tabutuna omuz verdi.

Karaman'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'na götürüldü.

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