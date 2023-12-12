BIST 7.756
DOLAR 29,04
EURO 31,40
ALTIN 1.856,31
HABER /  GÜNCEL

Polisten kaçmak isterken havalandırma boşluğunda sıkıştı

Polisten kaçmak isterken havalandırma boşluğunda sıkıştı

Konya’da farklı suçlardan hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs, bulunduğu eve gelen polis ekiplerini fark edince saklanmak istediği tuvaletin havalandırma boşluğuna sıkıştı. Şahıs, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Kuzgunkavak Mahallesi Kartopu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Şubesi ekipleri, hakkında gasp, hırsızlık, yağma gibi suçlardan 40 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Hasan U.’nun sokak üzerinde bulunan binada saklandığını belirledi. Binaya giriş yapan polis ekiplerini fark eden Hasan U., 4. katta bulunan dairenin tuvalet havalandırma boşluğuna saklanmak istediği sırada boşluğa sıkıştı. Polis ekiplerinin Hasan U.’yu sıkıştığı yerden çıkartamaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın sıkıştığı havalandırma boşluğunun duvarını kırarak Hasan U.’yu yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtardı. Havalandırmadan kurtarılan Hasan U., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ekip aracına bindirildiği sırada yakınları ekiplere zorluk çıkarttı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tayland'da Olimpiyat şampiyonuna cinsel saldırı suçlaması
Tayland'da Olimpiyat şampiyonuna cinsel saldırı suçlaması
Şok gelişme! Meral Akşener o ismin istifasını istedi! Ekrem İmamoğlu'nun kankasıydı
Şok gelişme! Meral Akşener o ismin istifasını istedi! Ekrem İmamoğlu'nun kankasıydı
İki kez görüşmüştü! Muharrem İnce: İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğiz
İki kez görüşmüştü! Muharrem İnce: İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğiz
İspanyol oyuncu Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
İspanyol oyuncu Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
Bakan Bak, Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti: "Herkesi sağduyuya davet ediyorum"
Bakan Bak, Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret etti: "Herkesi sağduyuya davet ediyorum"
'Toros kurbağası' ilk kez su altında görüntülendi
'Toros kurbağası' ilk kez su altında görüntülendi
Muratoğlu'ndan dolar yorumu: "Açıldığı gün bir gecede 35 TL’ye çıkabilir”
Muratoğlu'ndan dolar yorumu: "Açıldığı gün bir gecede 35 TL’ye çıkabilir”
Ronaldo ve Messi düellosu için tarih belli oldu
Ronaldo ve Messi düellosu için tarih belli oldu
Giresun'da hamsi şöleninde 1 ton hamsi tüketildi
Giresun'da hamsi şöleninde 1 ton hamsi tüketildi
Eskişehir’de tramvaya bıçakla bindiği iddia edilen 4 şahıs yolcuyu darp etti
Eskişehir’de tramvaya bıçakla bindiği iddia edilen 4 şahıs yolcuyu darp etti
Hakem Halil Umut Meler'e yumruğun cezası ne olacak? Hukukçular konuştu
Hakem Halil Umut Meler'e yumruğun cezası ne olacak? Hukukçular konuştu
Marmaris’te yeni yıl hazırlıkları tamamlandı
Marmaris’te yeni yıl hazırlıkları tamamlandı