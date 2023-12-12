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Denizli'de 3. kattan düşen genç adam hayatını kaybetti

Denizli'de 3. kattan düşen genç adam hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Çardak ilçesindeki Acıgöl'de faaliyet gösteren sodyum üretim tesisinden çalışan 35 yaşındaki işçi, yaşadığı apartmanın üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, Denizli’nin Çardak ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli il Afyonkarahisar illeri sınırında bulunan Acıgöl’de faaliyet gösteren sodyum üretim tesisinde çalışan Mustafa Emre Durmuş (35), ilçe merkezindeki Saraylar Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın 3. katında bulunan dairesinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Durmuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Durmuş’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Bekar olduğu öğrenilen Durmuş’un ilk belirlemelere göre intihar ettiği, kesin ölüm sebebinin ise otopsinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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