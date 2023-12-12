Meclis'te bayılmıştı! Saadet Partili vekilin son durumunu Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Entübe edildi...
Sağlık bakanı Fahrettin koca, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaparken sataşmalar yaşayan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Koca, "Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı" dedi.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde anjiyo sonrası yoğun bakıma alındığını bildirdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
- Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul sağlık ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır.
- Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.