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Deprem bölgesinde kamu borçlarına yeni düzenleme

Deprem bölgesinde kamu borçlarına yeni düzenleme

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya illeriyle Antep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ilan edilen mücbir sebebin sürmesi nedeniyle bu yerlerde kamuya olan borçların taksitlerinin ödeme süresi yeniden belirlendi.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya illeriyle Antep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde ilan edilen mücbir sebebin sürmesi nedeniyle bu yerlerde kamuya olan borçların taksitlerinin ödeme süresi yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; söz konusu yerlerde alacaklı idarelere borçlu olanların ödemesi gereken taksitlerin birincisinin süresi, mücbir sebep halinin sona ereceği 30 Nisan 2024 tarihinden sonraki ayda, diğer taksitlerin süresi de bu ayı takip eden aylık dönemler halinde ve toplam 12 ayda ödenmek üzere uzatıldı.

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