Altındaki yükseliş en çok onun fiyatını uçurdu!

Altının gram fiyatının her geçen gün artması en çok dünyaca üne sahip coğrafi işaretli Trabzon hasır bileziğini etkiledi. Yaklaşık 2 yıl öncesine kadar Trabzon hasır bileziğinin seti 110 bin TL civarlarında satılıyordu.

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Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, 2023 yılında altın fiyatlarındaki artışla birlikte Trabzon Hasır Bileziği'ne fazla ilgi olmadığını söyledi.

Trabzon hasır bileziğinde gram altının yükselmesiyle birlikte beklenen satışı yapamadıklarını kaydeden Yazıcı, “Kuyumcular esnafı olarak 2023 yılı yaz mevsimi düğün sezonu olacağından hazırlıklarımızı son derece kuvvetli yapmıştık. Ancak özellikle Trabzon Hasır Bileziği konusunda beklediğimiz oranda satışlarımız gerçekleşmedi.

Yatırımcı hiç panik hiç endişe içinde olmasın gün içerisinde 10-20-30 TL rakamlar oluşabilir asla panik havasında olmasın hala daha alım seviyesinde görülüyor. Bugünkü rakamlara bakılınca bin 940 seviyesinde işlem görmektedir. Yatırımcı yine bu rakamlarda alabilir ancak uzun vadede beklemek suretiyle” dedi.

Önümüzdeki yıl gram altın fiyatının 2 bin 400’lere tırmanacağını tahmin ettiklerini kaydeden Yazıcı, “2024 yılında rakam olarak iki bin 300, iki 400 özellikle ONS bekliyorum. Bu neyi ifade eder, doların da 30 -35 bin bandında olabileceğini ön görüyorum. Önümüzde yerel seçimler var 31 Mart seçimlerinden sonra büyüme oranına bakıldığında Türkiye’nin özellikle büyümede puan olarak biraz daha yukarıda olduğu göstermekte. Uluslararası kuruluşların yapmış olduğu değerlendirmeler bu yönde. Bundan sonraki sürecin daha iyimser olabileceğini ama altının rakamsal TL bazında iki bin 300, iki bin 400 olabileceğini ön görüyorum. 2023 yılında beklediğimiz rakamları alamadık. Karlılığımız her geçen gün aşağı doğru gelmekte bundan dolayı umduğumuz rakamlar oluşmadı” diye konuştu.

Kuyuculardan Zekeriya Tonyalı, daha önce 120-180 bin TL civarında sattıkları Trabzon Hasır Bileziğinin fiyatı 250-350 bin TL aralığında seyrettiğini belirterek “2023 yılı yatırımcı açısından altın ön planda idi. Yine de altın ön planda. 2024 için altının iki bin 500 bandında olması bekleniyor. Tavsiyemiz vatandaşımızın tasarruf açısından altından şaşmamasıdır her zaman altın daha değerlidir. Geçmişle mukayese edilmeyecek kadar altın pahalı. Önceden bir takım hasır bileziği 120-150-180 bin bandında yapıyorduk şimdi o hasır bilezikler 250 bin, 350 bin civarında oldu. Dolayısıyla vatandaşın alım gücü düştü daha az tercih ediliyor. İşlerimiz her sene daha düştü daha geri geldiğini görüyorum” şeklinde konuştu.



