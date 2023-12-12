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İran'a kaçtı, istismara uğradı, bebeği oldu! 14 yaşındaki kız çocuğu Türkiye'de devlet korumasına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İran'a kaçtı, istismara uğradı, bebeği oldu! 14 yaşındaki kız çocuğu Türkiye'de devlet korumasına alındı

İRAN'a giden ve orada istismara uğraması sonucu bir bebek dünyaya getiren 14 yaşındaki kız, Türkiye’ye getirilerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.

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Anne ve üvey babasıyla yaşadığı evden 2021 yılında ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan kız çocuğu için ailesi "kaçırıldığı" iddiasıyla polise başvurdu. Yapılan araştırmaların ardından kız çocuğunun İran'a kaçtığı belirlendi.

Yaşadığı istismar sonucu geçen sene bir bebek dünyaya getiren kız çocuğunun bulunduğu yerin belirlenmesinin ardından harekete geçildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, emniyet birimleriyle yapılan iş birliğinin ardından 14 yaşındaki kız çocuğu, bebeğiyle birlikte yurda getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın hassasiyetle takip ettiği süreçte yurda getirilen kız çocuğu ve bebeği hemen devlet korumasına alındı.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen kız çocuğu ve bebeğinin gerek fiziksel gerek psikolojik sağlıklı gelişimleri göz önünde bulundurularak uygun sosyal hizmetlerden faydalandırılmaya başlandığı öğrenildi.

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