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AK Parti MKYK toplantısı başladı! Yumrukçu başkan Faruk Koca AK Parti'den ihraç edildi

AK Parti MKYK toplantısı başladı! Yumrukçu başkan Faruk Koca AK Parti'den ihraç edildi

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Yerel seçimler ve belediye başkan adaylarıyla ilgili son durumun görüşüleceği toplantıda, hakem Halil Umut Meler'i sahada yumruklayan eski milletvekili Faruk Koca, 'kesin ihraç' istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sürerken, sahada hakem yumrukladığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, için ihraç süreci başlatıldı. 

AK Parti MKYK toplantısında yerel seçim çalışmaları, MHP ile sürdürülen ittifak görüşmelerindeki son durum ve belediye başkan adayları görüşülecek. 

MKYK'nın gündeminde dün sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın durumu da görüşüldü. AK Parti, Koca'nın ihraç edileceğini açıklamıştı. 

Faruk Koca, MKYK toplantısında alınan kararla 'kesin ihraç' istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

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