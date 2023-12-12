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Ambulanstan çıkan esrarengiz duman paniğe neden oldu

Ambulanstan çıkan esrarengiz duman paniğe neden oldu

Bartın'da hasta naklinden dönen ambulansın arka bölümünden çıkan ve sebebi henüz bilinmeyen yoğun duman paniğe neden oldu

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Bartın'ın Ulus ilçesine hasta nakli gerçekleştiren 112 ambulansı dönüşte arıza yaptı. Aracın arka bölümünden çıkan yoğun dumanı görenleri ise yangın paniğine sebep oldu. Çıkan dumanları görenler ise cep telefonu ile onları kayda alarak, sosyal medyada paylaştı. Ambulanstan çıkan esrarengiz dumanın sebebi henüz net belli olmazken, araçta herhangi bir yangın konusunun olmadığı belirtildi. Dumanın kaynağının ise motordaki arıza olduğu ileri sürüldü. Bir süre yol kenarında ambulansı park ederek motoru dinlendiren sürücü daha sonra ise aracı tamire götürdüğü öğrenildi.

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