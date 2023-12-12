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Sinop’ta yaşayan 39 yaşındaki adam aile mesleği olan bıçakçılığı 4. kuşak devam ettiriyor

Sinop’ta yaşayan 39 yaşındaki adam aile mesleği olan bıçakçılığı 4. kuşak devam ettiriyor

Sinop’ta yaşayan 39 yaşındaki Kazım Özekes, aile mesleği olan bıçak yapımını 4’üncü kuşak olarak devam ettiriyor.

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Sinop'ta yaşayan 39 yaşındaki Kazım Özekes, bıçak yapımını ailesinden öğrenerek 4. kuşak olarak sürdürüyor. Aile geleneğini devam ettiren Özekes, babası Cengiz Özekes ve amcası Erdoğan Özekes'in izinden giderek şehir merkezindeki atölyesinde el işçiliğiyle bıçaklar üretiyor. 129 yıllık bir meslek geleneğini devam ettiren Kazım Özekes, atölyesinde paslanmaz çeliği çeşitli tasarımlarla buluşturarak av, mutfak, kamp ve koleksiyon bıçakları ile yöresel bıçakları hayata geçiriyor.

"Siparişlere cevap vermekte zorlanıyoruz"

Bıçaklara olan yoğun ilgiye dikkat çeken Özekes, “Genel olarak mutfak bıçakları yapıyoruz. Bunların içinde kasap ve kurban bıçakları var. Yöresel bıçaklar, çakılar, kamp, av ve koleksiyon bıçakları yapmaktayız. Yurt dışına siparişlerimiz yüklü miktarda oluyor onlara cevap vermekte biraz zorlanıyoruz. Onların haricinde yurt dışından münferit siparişler geliyor. Onları cevaplandırıyoruz. Yurt içinde ihtiyaç amaçlı ve mutfak amaçlı isteyenler bıçak koleksiyonerleri, kamp meraklıların taleplerine cevap vermeye çalışıyorum” dedi. Çırak yetiştirmenin imkansız hale geldiğini dile getiren Özekes, “Çırak yetiştirmek isterim fakat her sektörde olduğu gibi çırak yetiştirmekte zorlanıyoruz. Şu anda öyle bir imkanımız yok. Dileriz gelecek nesillerin de el işçiliğiyle uğraşmasını ama maalesef günümüz şartları buna pek el vermiyor” diye konuştu.

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