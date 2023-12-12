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Kasım ayı enflasyonu açıklandı! ABD'de enflasyon beklenmedik şekilde arttı

Kasım ayı enflasyonu açıklandı! ABD'de enflasyon beklenmedik şekilde arttı

Piyasalar için kritik veri açıklandı. ABD'de enflasyon aylık bazda değişim beklenmezken yüzde 0,1 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 3,1'e geriledi. 

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ABD Çalışma Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Veriler, çekirdek enflasyonun ivmelendiğini gösterirken Fed'in yakın vadede faizleri yüksek tutacağı beklentisini güçlendirdi.

Enflasyon aylık bazda 0,1, yıllık bazda yüzde 3,1 oldu. Ekim'de yıllık enflasyon yüzde 3,2 olmuştu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi enflasyonda aylık bazda değişim olmaması yıllık yüzde 3,1 olması yönündeydi.

Çekirdek enflasyon ise ivmelenerek aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Önceki ay yüzde 0,2 artış kaydedilmişti. Yıllık bazda ise değişmeyerek yüzde 4'te kaldı.

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