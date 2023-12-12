Karabük'te köpeğin ısırdığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Karabük'te başıboş sokak köpeği tarafından ısırılan 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

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Karabük Mesleki Eğitim Merkezine giden 14 yaşındaki Kaan Kuzey Yalçın, yolda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin bacağında ısırdığı Yalçın, merkeze giderek hocalarına kendisini köpek ısırdığını söyledi. Yalçın daha sonra hastaneye götürülerek kuduz aşısı vuruldu.

Olayı anlatan Yalçın, "Dolmuştan indim, aradan girdim sola döndüm Mesleki Eğitim Merkezine çıkacaktım. Köpeği gördüm, geçtim etrafından arkamda kalmıştı. Sonra arkamdan geldi, yere düştüm bacağımdan tuttu. Korkuyla bağırdım, bağırınca korkup kaçtı. Ben tektim, merkeze çıktım. Hocaya söyledim, babam geldi daha sonra hastaneye gittim. Hastanede 'kuduz olma ihtimali var' dediler. Birinci doz aşımı oldum, 4 doz aşı olacakmışım" dedi.