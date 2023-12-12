BIST 7.736
DOLAR 29,04
EURO 31,34
ALTIN 1.853,97
HABER /  GÜNCEL

Karabük'te köpeğin ısırdığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Karabük'te köpeğin ısırdığı 14 yaşındaki çocuk yaralandı

Karabük'te başıboş sokak köpeği tarafından ısırılan 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Abone ol

Karabük Mesleki Eğitim Merkezine giden 14 yaşındaki Kaan Kuzey Yalçın, yolda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin bacağında ısırdığı Yalçın, merkeze giderek hocalarına kendisini köpek ısırdığını söyledi. Yalçın daha sonra hastaneye götürülerek kuduz aşısı vuruldu.
Olayı anlatan Yalçın, "Dolmuştan indim, aradan girdim sola döndüm Mesleki Eğitim Merkezine çıkacaktım. Köpeği gördüm, geçtim etrafından arkamda kalmıştı. Sonra arkamdan geldi, yere düştüm bacağımdan tuttu. Korkuyla bağırdım, bağırınca korkup kaçtı. Ben tektim, merkeze çıktım. Hocaya söyledim, babam geldi daha sonra hastaneye gittim. Hastanede 'kuduz olma ihtimali var' dediler. Birinci doz aşımı oldum, 4 doz aşı olacakmışım" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kasım ayı enflasyonu açıklandı! ABD'de enflasyon beklenmedik şekilde arttı
Kasım ayı enflasyonu açıklandı! ABD'de enflasyon beklenmedik şekilde arttı
Kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Fatih Erbakan'ı kabul edecek...
Kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Fatih Erbakan'ı kabul edecek...
İple asılı bulunan gencin ipini kesmelerine rağmen kurtarılamadı
İple asılı bulunan gencin ipini kesmelerine rağmen kurtarılamadı
Röportaj esnasında yıkımı yapılan ağır hasarlı bina kontrollü çöktü
Röportaj esnasında yıkımı yapılan ağır hasarlı bina kontrollü çöktü
AK Parti MKYK toplantısı başladı! Yumrukçu başkan Faruk Koca AK Parti'den ihraç edildi
AK Parti MKYK toplantısı başladı! Yumrukçu başkan Faruk Koca AK Parti'den ihraç edildi
Ambulanstan çıkan esrarengiz duman paniğe neden oldu
Ambulanstan çıkan esrarengiz duman paniğe neden oldu
Zeytinburnu'nda aracının hakimiyetini kaybeden yaşlı adam tramvay yoluna girdi
Zeytinburnu'nda aracının hakimiyetini kaybeden yaşlı adam tramvay yoluna girdi
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, hakem Meler'e yönelik saldırıyı kınadı
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, hakem Meler'e yönelik saldırıyı kınadı
Siirt’te karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
Siirt’te karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
Fitch Ratings 2024 petrol fiyatı tahminini yükseltti
Fitch Ratings 2024 petrol fiyatı tahminini yükseltti
Türkiye Yoga Asana Yarışması’nda sporcular tarih yazdı
Türkiye Yoga Asana Yarışması’nda sporcular tarih yazdı
Altındaki yükseliş en çok onun fiyatını uçurdu!
Altındaki yükseliş en çok onun fiyatını uçurdu!