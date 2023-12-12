Meclis kürsünde yere yığılan vekil Hasan Bitmez’in son sözleri ortaya çıktı AK Parti ile büyük kavga

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Türkiye Büyük Meclisi’nde gerçekleştirdiği konuşma sonunda bayıldı. Hükümetin İsrail politikasını iki yüzlülükle eleştiren Bitmez'in bayılmadan önceki son sözleri Sezai Karakoç’un ‘Onlar Sanıyor Ki’ şiirine ait “Tarihin azabından kurtulsalar, Allah’ın gazabından kurtulamayacaklar” dizeleri oldu.

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Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM'de kürsüde konuşmasını bitirirken bayıldı. Bitmez’e Genel Kurul’da yaklaşık on dakika kalp masajı yapıldı. Daha sonra sedye ile Bitmez ambulansa götürüldü. Bitmez, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı.

Bitmez, hükümetin dış politikasını eleştirirken İsrail bölümünde tansiyon yükseldi. AK Partili vekiller ile Bitmez arasında karşılıklı atışmalar yaşandı.

İktidarın İsrail'in suç ortağı olduğunu ve Gazze'ye atılan bombalarda payı olduğunu savunan Bitmez, tartışmaların fitilini ateşledi.

2010 yılında Mayıs ayında İsrail'in OECD'ye girmesine iktidarın onay verdiğini söyleyen Bitmez, ardından da İsrail’in NATO faaliyetlerine katılmasına siz onay verildiğini belirtti. Mavi Marmara davasında şehitlere ihanet edildiğini söyleyen Bitmez, İsrail'in özür dilemediğini hatırlattı.

İsrail'le gemi ticareti eleştirisi

İsrail'in Gazze saldırılarına değinen Bitmez, "Altmış beş-yetmiş gündür Filistin’de soykırım yapıyor, Gazze'de soykırım yapıyor, biz “Diplomatik ilişkilerinizi kesin, gemi göndermeyin.” dedik, gönderiyorsunuz, hâlâ diplomatik ilişkilerimizi kesmiyorsunuz ama İsrail sizi adam yerine koymuyor, kendisi bunları çağırıyor" dedi.

Bitmez ayrıca “AK PARTİ’li yöneticilerin ve çocuklarının sahibi ve ortağı olduğu, işletmecisi olduğu gemilerle İsrail’e mühimmat taşımaktan vazgeçin.” diyoruz, “Starbucks’larda boykot yapıyoruz.” diyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Bayılmaya doğru yaşanan diyaloglar

Konuşmanın devamında Bitmez'in bayılmadan önce, AK Partililer arasındaki diyaloglar TBMM tutanaklarına böyle yansıdı:

ÖZLEM ZENGİN (İstanbul) – Lütfen ya, beş dakika konuşma bir dakika uzar, adam yirmi dakika konuştu!

HASAN BİTMEZ (Devamla) – Şimdi bizim konuşmamızı istemiyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından “Yalan! Yalan!” sesleri, gürültüler) Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç’un size atfen yazdığı satırlarla bitiriyorum. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

HASAN BİTMEZ (Devamla) – “Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak…”

ÖZLEM ZENGİN (İstanbul) – Yazıklar olsun sana! Yazıklar olsun ya!

HASAN BİTMEZ (Devamla) – “…Hâlbuki biz sussak tarih susmayacak…” (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

ÇİĞDEM KONCAGÜL (Tekirdağ) – Tarih sizi unutmayacak!

ÖZLEM ZENGİN (İstanbul) – Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun! Yazıklar olsun!

HASAN BİTMEZ (Devamla) – “…Tarih sussa hakikat susmayacak/Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak/Hâlbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız…”

(AK PARTİ sıralarından gürültüler) ÖZLEM ZENGİN (İstanbul) – Yazıklar olsun sana! Asıl size lazım vicdan azabı!

HASAN BİTMEZ (Devamla) – “…Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız/Tarihin azabından kurtulsanız Allah’ın gazabından kurtulamayacaksınız.” (AK PARTİ sıralarından “Cehennem azabından kurtulamayacaksınız!” sesi)

ÖZLEM ZENGİN (İstanbul) – Yürü! Siz öyle olacaksınız!

“Allah’ın gazabı böyle olur işte!" sesleri

HASAN BİTMEZ (Devamla) – Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Saadet Partisi, CHP, HEDEP ve İYİ Parti sıralarından alkışlar; AK PARTİ sıralarından gürültüler) (Hatibin kürsüde bayılıp yere düşmesi)

(AK PARTİ sıralarından “Allah’ın gazabı böyle olur işte! Allah’ın gazabı böyle!” sesi) BAŞKAN – Birleşime yirmi dakika ara veriyorum.