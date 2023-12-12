Hibe destekle iş sahibi oldular

Zonguldak'ta iki kişi hibe desteğinden yararlanarak açtıkları işyerinde proje takip sürecini tamamladı.

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Zonguldak’ta ikamet eden Ekrem Yavuz ve Mustafa Açıkgöz, İşkur'un 2020/2 döneminde başvurdukları hibe desteğinden yararlanarak açtıkları işyerlerinde 3 yıl başarılı bir şekilde sürdürerek proje takip sürecini tamamladılar. Yetkili komisyon tarafından kuruluş işlemleri, işletme giderleri ve demirbaş desteği alan Ekrem Yavuz halı ve koltuk hizmeti alanında, Mustafa Açıkgöz ise 3 adet simental ırkı süt sığırı için başvuruda bulunduğu hayvancılık projesini başarılı bir şekilde tamamladı.