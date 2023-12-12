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Emre Belözoğlu: Sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım

Emre Belözoğlu: Sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacağını belirtti.

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Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı.

Yaşananlar sonrasında ise bir grup sarı-lacivertli taraftar, Beştepe Tesisleri'nde takıma ve Koca'ya destek tezahüratında bulundu.

"Mücadelemize devam edeceğiz"

Emre Belözoğlu da taraftarların yanına giderek şu ifadeleri kullandı:

Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Size söz verdiğim gibi sezon sonuna kadar takımın başında kalacağım. Mücadelemize devam edeceğiz.
Neler olmuştu?

Emre Belözoğlu'nun, yaşanan olayların ardından takımının içine düştüğü durumdan çok üzgün olduğu ve istifa kararı aldığı iddia edilmişti.

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