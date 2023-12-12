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10 gündür ışıkları yanan ev ekipleri teyakkuza geçirdi

10 gündür ışıkları yanan ev ekipleri teyakkuza geçirdi

Samsun’da 10 gündür ışıkları yanan ve ses gelmeyen ev; emniyet, itfaiye ve sağlık ekiplerini teyakkuza geçirdi.

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Olay, İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Övgü Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Yuvam Apartmanının 1. katında meydana geldi. Mahalle sakinleri; 10 gündür ışıkları yanan ve ses gelmeyen evde şüpheli bir durum olduğunu düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundular.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; polis gözetiminde itfaiye marifeti ile açılan eve girip, evde canlı ve cansız kişilere ulaşmaya çalıştı. Evde yapılan aramada herhangi bir şahsın olmadığı tespit edildi.
Ekipler, evde kimsenin olmadığını tespit edince olay yerinden ayrıldılar.

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