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Zonguldak'ta yüksek kazanç vaadiyle bir kişiyi 450 bin lira dolandırdılar

Zonguldak'ta yüksek kazanç vaadiyle bir kişiyi 450 bin lira dolandırdılar

Zonguldak'ta polis ekipleri, yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaadiyle bir vatandaşı 450 bin lira dolandıran şüphelileri yakaladı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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Dolandırıcılar, her geçen gün vatandaşları ağlarına düşürmeye devam ediyor. Farklı yöntemlerle vatandaşlara tuzak kuran dolandırıcılar bu kez yakayı ele verdi. Bu kez olayın adresi Zonguldak.

Yüksek kazanç vaadiyle 450 bin lirasını aldılar

Yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaadiyle bir vatandaşı 450 bin lira tutarında dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekibi tarafından yapılan araştırma sonucu 5 kişi, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

4 kişi tutuklandı

Zonguldak Adliyesi'ne çıkartılan Ş.S.(26) serbest bırakılırken; E.Ç. (20), U.K.(21), E.Y.(26) ve G.A.(25) şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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