Ankaragücü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, görevinden istifa etti. Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler ve ailesinden de özür diledi.Abone ol
Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.
Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı.
Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Faruk Koca, tutuklanmıştı. Tutuklanan Koca, başkent ekibindeki başkanlık görevinden istifa etme kararı aldı.