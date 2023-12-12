Galatasaray, yola UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a konuk oldu. Maçtan 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı temsilcimiz, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Danimarka takımı Kopenhag'a konuk oldu. Parken Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Kopenhag'a galibiyeti getiren golü 58. dakikada Lerager attı. Kopenhag'ın tek golünü atan Lerager, 90. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

Bu sonucun ardından Kopenhag puanını 8'e yükseltti ve grubu ikinci sırada tamamladı. Galatasaray ise 5 puanla üçüncü sırada kaldı. Bu sonuçla beraber Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Bayern Münih'e sahasında 1-0 mağlup olan Manchester United ise 4 puanla Galatasaray'ın gerisinde kalarak son sırada yer aldı. İngiliz ekibinin Avrupa macerası da böylelikle sona ermiş oldu.