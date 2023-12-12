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Lens, Sevilla'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitti

Lens, Sevilla'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitti

Lens, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun son haftasında Sevilla'yı 2-1'lik skorla yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Sevilla ise bu sonuçla birlikte elendi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu altıncı ve son hafta maçında Fransız ekibi Lens ile İspanyol temsilcisi Sevilla karşı karşıya geldi.

Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Lens 2-1'lik skorla kazandı.

Lens, son dakikada kazandı

Lens'in golleri 63. dakikada penaltıdan Przemyslaw Frankowski ile 90+6'da Angelo Fulgini'den geldi. Sevilla'nın tek golü 79. dakikada penaltı vuruşuyla Sergio Ramos'tan geldi.

Ramos, en golcü savunmacı oldu

Sergio Ramos, attığı golle Gerard Pique ve Roberto Carlos'u geride bırakarak 17 golle Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü savunma oyuncusu oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 8 yapan Lens, grubu üçüncü bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Seviila, 2 puanda kalarak grubu son sırada tamamladı.

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