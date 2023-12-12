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ABD'den son dakika Rusya açıklaması! Gizli rapor paylaşıldı

ABD'den son dakika Rusya açıklaması! Gizli rapor paylaşıldı

ABD’li bir istihbarat kaynağı, Ukrayna’da 315 bin Rus askerinin öldüğünün veya yaralandığının değerlendirildiğini açıkladı.

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Rusya-Ukrayna Savaşının ikinci yılına yaklaşırken, ABD'li bir istihbarat kaynağı kısa süre önce gizliliği kaldırılan Rusya'ya ait bir rapor paylaştı.

ABD basınına konuşan adı açıklanmayan bir istihbarat kaynağı, Ukrayna’da 315 bin Rus askerinin öldüğünün veya yaralandığının değerlendirildiğini açıkladı.

Abd'den gizli istihbarat raporu

Kaynak, kısa süre önce gizliliği kaldırılan ABD istihbarat raporuna göre, Rusya’nın 24 Şubat 2022’de 360 bin askerle Ukrayna’yı işgale başladığını ve söz konusu kayıpların toplam askerlerin yüzde 87’sine işaret ettiğini belirtti.

Kayıplar nedeniyle Rusya'nın askere alma standartlarını gevşettiğini aktaran kaynak, "Kayıpların büyüklüğü Rusya'yı savaşı sürdürmek için olağanüstü tedbirler almaya zorladı. Rusya 2022'nin sonlarında 300 bin kişilik kısmi seferberlik ilan etti. Hükümlülerin ve yaşlı sivillerin askere alınmasına izin vermek için standartları gevşetti" dedi.

Ukrayna'nın verdiği zarar Rus ordusunu 18 yıl geriye attı

Rus ordusunun savaş alanında bin 300 zırhlı aracı olduğunu ve bunların arasında 1970'lerde üretilen T62 tankları bulunduğunu belirten kaynak, Ukrayna ordusunun verdiği zarar Rus ordusunun modernizasyonunun 18 yıl geriye attığının tahmin edildiğini belirtti.

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