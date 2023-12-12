BIST 7.749
DOLAR 29,03
EURO 31,35
ALTIN 1.845,62
HABER /  SPOR

Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu

Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu

Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası İsmail Mert Fırat'ı oy birliğiyle başkan seçti.

Abone ol

Ankaragücü Yönetim Kurulu saat 20:00’de olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Koca’nın istifa dilekçesi işleme alındı.

Koca’nın istifasından sonra boşalan Yöneyim Kurulu Başkanlığına ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Mert Fırat seçildi.

"İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir"

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulunun Faruk Koca'nın istifa dilekçesini işleme aldığı belirtilerek, şu ifadeleri kullandı:

Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir.

Faruk Koca, Rizespor ile oynadıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Lens, Sevilla'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitti
Lens, Sevilla'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitti
Sudan: Çad'dan özür dilemeyeceğiz
Sudan: Çad'dan özür dilemeyeceğiz
ABD'den son dakika Rusya açıklaması! Gizli rapor paylaşıldı
ABD'den son dakika Rusya açıklaması! Gizli rapor paylaşıldı
İsrail'in Gazze'de 67 gün içinde şehit ettiği çocuk sayısı
İsrail'in Gazze'de 67 gün içinde şehit ettiği çocuk sayısı
Uğur Dündar, iddiaları yalanladı: Ali Koç'a yapılan haksız, yanlış
Uğur Dündar, iddiaları yalanladı: Ali Koç'a yapılan haksız, yanlış
Selçuk Bayraktar Teknofest 2024'ün yapılacağı ili açıkladı
Selçuk Bayraktar Teknofest 2024'ün yapılacağı ili açıkladı
Zonguldak'ta yüksek kazanç vaadiyle bir kişiyi 450 bin lira dolandırdılar
Zonguldak'ta yüksek kazanç vaadiyle bir kişiyi 450 bin lira dolandırdılar
İsrail ve ABD birbirine girdi! Netanyahu resti çekti! Biden'dan sert açıklama
İsrail ve ABD birbirine girdi! Netanyahu resti çekti! Biden'dan sert açıklama
İsrail kanadından Gazze itirafı: Saldırılar bitecek!
İsrail kanadından Gazze itirafı: Saldırılar bitecek!
Ticaret Bakanlığı: Kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceği haberleri gerçek dışı
Ticaret Bakanlığı: Kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceği haberleri gerçek dışı
Kopenhag - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Kopenhag - Galatasaray maçı (CANLI YAYIN)
Ömer Çelik: Hayatın hiçbir alanında şiddeti kabul etmiyoruz
Ömer Çelik: Hayatın hiçbir alanında şiddeti kabul etmiyoruz