Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu

Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası İsmail Mert Fırat'ı oy birliğiyle başkan seçti.Abone ol
Ankaragücü Yönetim Kurulu saat 20:00’de olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Başkan Koca’nın istifa dilekçesi işleme alındı.
Koca’nın istifasından sonra boşalan Yöneyim Kurulu Başkanlığına ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Mert Fırat seçildi.
"İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir"
Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulunun Faruk Koca'nın istifa dilekçesini işleme aldığı belirtilerek, şu ifadeleri kullandı:
Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir.
Faruk Koca, Rizespor ile oynadıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.