BIST 7.749
DOLAR 29,03
EURO 31,35
ALTIN 1.845,62
HABER /  GÜNCEL

Filistin paylaşımlarına tepki gösteren takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan yanıt

Filistin paylaşımlarına tepki gösteren takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan yanıt

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, Gazze'de yaşanan katliamlar nedeniyle yaptığı paylaşımlara tepki gösteren takipçilerine, "Kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz" dedi.

Abone ol

İsrail'in 7 Ekim'den beri dünyanın gözleri önünde Gazze'de uyguladığı soykırım devam ederken, vicdanı olan insanların sesleri her geçen gün daha da yükseliyor.

Türkiye'de de çeşitli mecralardan birçok tanınmış isim, bu vahşete karşı bilinç oluşturmak için sosyal medyada Filistin'e desteklerini devam ettiriyor.

Ne var ki ülkemizde de toplumun bir kesimi, sivillerin her gün katledildiği, her türlü özgürlükten mahrum bırakıldığı İsrail işgalinin kınanmasına karşı "alerjik" tepkiler geliştirdi.

İsmail Hacıoğlu'nun Filistin paylaşımlarına takpçileri tepkili

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun, 7 Ekim'den beri sosyal medya hesabından Gazze'de yaşanan acıya yönelik paylaşımları, takipçileri tarafından "aşırı" bulundu.

"Uyuyamıyorum, beni takipten çıkabilirsiniz"

İsmail Hacıoğlu eleştirilere şu paylaşımıyla karşılık verdi:

'Bıktık neden sürekli Filistin mesajı paylaşıyorsun' diyen dostlarım, ben kafamı yastığa rahat koyamıyorum kusura bakmayın takipten çıkabilirsiniz.

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
Lens, Sevilla'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitti
Lens, Sevilla'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitti
Sudan: Çad'dan özür dilemeyeceğiz
Sudan: Çad'dan özür dilemeyeceğiz
ABD'den son dakika Rusya açıklaması! Gizli rapor paylaşıldı
ABD'den son dakika Rusya açıklaması! Gizli rapor paylaşıldı
İsrail'in Gazze'de 67 gün içinde şehit ettiği çocuk sayısı
İsrail'in Gazze'de 67 gün içinde şehit ettiği çocuk sayısı
Uğur Dündar, iddiaları yalanladı: Ali Koç'a yapılan haksız, yanlış
Uğur Dündar, iddiaları yalanladı: Ali Koç'a yapılan haksız, yanlış
Selçuk Bayraktar Teknofest 2024'ün yapılacağı ili açıkladı
Selçuk Bayraktar Teknofest 2024'ün yapılacağı ili açıkladı
Zonguldak'ta yüksek kazanç vaadiyle bir kişiyi 450 bin lira dolandırdılar
Zonguldak'ta yüksek kazanç vaadiyle bir kişiyi 450 bin lira dolandırdılar
İsrail ve ABD birbirine girdi! Netanyahu resti çekti! Biden'dan sert açıklama
İsrail ve ABD birbirine girdi! Netanyahu resti çekti! Biden'dan sert açıklama
İsrail kanadından Gazze itirafı: Saldırılar bitecek!
İsrail kanadından Gazze itirafı: Saldırılar bitecek!
Ticaret Bakanlığı: Kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceği haberleri gerçek dışı
Ticaret Bakanlığı: Kargo iade masraflarını tüketicilerin ödeyeceği haberleri gerçek dışı