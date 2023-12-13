BIST 7.749
DOLAR 29,05
EURO 31,36
ALTIN 1.848,15
HABER /  GÜNCEL

İzmir’de ocağa koyduğu yemek evi yaktı, 81 yaşındaki emekli astsubay hayatını kaybetti

İzmir’de ocağa koyduğu yemek evi yaktı, 81 yaşındaki emekli astsubay hayatını kaybetti

İZMİR'in Balçova ilçesinde 81 yaşındaki emekli astsubay, ocağa koyduğu tenceredeki yemeğin yangın çıkarması sonucu dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Abone ol

İzmir'in Balçova ilçesi Eğitim Mahallesi'nde 3 katlı binanın 3'üncü katında yalnız yaşayan emekli astsubay Turgut Aktaş (81), yemek yapmak için ocağa tencere koydu. Bir süre sonra tencerenin alev alması sonucu evde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanda boğularak öldü

Evde çıkan küçük çaplı yangını söndüren itfaiye ekipleri, yoğun dumana maruz kalan Aktaş'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Aktaş, ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Emekli astsubay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

10 yıl önce eşini kaybetmiş

Aktaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Turgut Aktaş'ın 10 yıl önce eşini kaybettiği ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk: Avrupa Ligi'ni yıllar önce kazandığımız gibi kazanabiliriz
Okan Buruk: Avrupa Ligi'ni yıllar önce kazandığımız gibi kazanabiliriz
6 ay ve 6 bin kilometre şartına motosiklet de dahil edildi
6 ay ve 6 bin kilometre şartına motosiklet de dahil edildi
BM'de Gazze oturumu! Ateşkes çağrısı tasarısı kabul edildi
BM'de Gazze oturumu! Ateşkes çağrısı tasarısı kabul edildi
Galatasaray taraftarından Filistin'e destek mesajı!
Galatasaray taraftarından Filistin'e destek mesajı!
WSJ: İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalıyor
WSJ: İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalıyor
Filistin paylaşımlarına tepki gösteren takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan yanıt
Filistin paylaşımlarına tepki gösteren takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan yanıt
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu
Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
Lens, Sevilla'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitti
Lens, Sevilla'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'ne gitti
Sudan: Çad'dan özür dilemeyeceğiz
Sudan: Çad'dan özür dilemeyeceğiz
ABD'den son dakika Rusya açıklaması! Gizli rapor paylaşıldı
ABD'den son dakika Rusya açıklaması! Gizli rapor paylaşıldı
İsrail'in Gazze'de 67 gün içinde şehit ettiği çocuk sayısı
İsrail'in Gazze'de 67 gün içinde şehit ettiği çocuk sayısı