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Galatasaray taraftarından Filistin'e destek mesajı!

Galatasaray taraftarından Filistin'e destek mesajı!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Kopenhag maçında Galatasaray taraftarı açtıkları pankartla Filistin’e destek verdi.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag ile deplasmanda karşılaştı.

Bu maçta ise sarı-kırmızılı futbolseverler anlamlı bir harekete imza attı.

Danimarka'daki önemli maçta takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'e de destek mesajı verdi.


Kopenhag'daki meydanlarda bir araya gelerek tezahürat ve marşlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra müsabakanın oynanacağı Parken Stadı'na hareket etti.

Filistin'e destek verildi

Galatasaraylı taraftarlar, tribünde üzerinde İngilizce "Özgür Filistin" yazısının bulunduğu pankartı açarak, Filistin'e destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Parken Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünü doldurarak coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi.

Bu arada stadı dolduran Kopenhag taraftarları da bir tribünde koreografi yaptı.

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