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Kadın öğretmen, öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye girerken annesine yakalandı!

Kadın öğretmen, öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye girerken annesine yakalandı!

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir öğretmen, arabada erkek öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesine yakalandı.

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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir okulda biyoloji öğretmeni olan Gabriela Naufeld isimli kadın, erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye girerken öğrencinin annesi tarafından basıldı. Görevinden istifa eden Neufeld, öğrencinin annesinin şikayeti üzerine tutuklandı.

Daha önce 5 kez ilişkiye girdik

Öğrenci polisteki ifadesinde, Neufeld ile daha önce 5 kez cinsel ilişki yaşadıklarını söyledi. Öğrenci ile öğretmen arasında yaşananların uzun zamandır bilindiği, okul yönetiminin buna rağmen sadece uyarmakla yetindiği ortaya çıktı.

Müdür'den velilere mesaj gitti

Okul Müdürü Marc Angerer, velilere gönderdiği mesajda şunları söyledi: "Personel bilgilerini tartışamasam da, bu konuyu ciddiye aldığımızı size bildirmek istedim. Bu duruma ilişkin endişelerinizi paylaşıyoruz. Öğrencilerimizin ve personelimizin emniyeti ve emniyeti hepimiz için büyük önem taşıyor ve bu sıkıntılı bir durum olsa da kolluk kuvvetleri tarafından yönetiliyor."

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