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Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de! 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de! 11 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'ta bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

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Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat'taki bazı alanlar, orman sınırları dışına çıkarıldı.

Kararda, orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

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