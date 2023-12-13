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Ogün Samast adını 'Ali Eren Karadeniz' olarak değiştirmek için mahkemeye başvurdu! Ağca da değiştirmişti

Ogün Samast adını 'Ali Eren Karadeniz' olarak değiştirmek için mahkemeye başvurdu! Ağca da değiştirmişti

Hrant Dink'in katili Ogün Samast, 17 yıl cezaevinde kaldıktan sonra geçen ay tahliye edilmişti. Samast, 'unutulma hakkı'nı kullanmak için mahkemeye başvurdu ve isminin "Ali Eren Karadeniz' olarak değiştirilmesini istedi. Abi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın da adını değiştirdiği ortaya çıkmıştı.

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast (33), 19 Ocak 2007’de işlediği bu cinayetten dolayı 16 yıl 10 ay hapiste kalıp cezasının kanuni infazını tamamladıktan sonra 15 Kasım 2023’te tahliye edildi. Kamuoyunda ağır eleştirilere yol açan bu tahliyeden sonra Samast hakkında “FETÖ adına suç işlemek” suçundan da yeni bir dava açıldı.   Samast İstanbul’daki bu davanın duruşmasına Trabzon’un Akçaabat Adliyesi'ne giden Ogün Samast'ın, ismini değiştirmek için başvuru yaptığı ortaya çıkmıştı.

İsmim Ali Eren Karadeniz olsun!

Hürriyet'ten Musa Kesler, Samast'ın dilekçesini ve almak istediği yeni ismini ortaya çıkardı.  Türk Medeni Kanunu’nun kendisine verdiği hakkı kullanarak adını soyadını değiştirmek istediğini belirten Samast'ın dilekçesine göre Samast adının “Ali Eren Karadeniz” olarak değiştirilmesini istiyor.

Çocukken vahim bir olaya karıştım

Gerekçesini ise şöyle açıklıyor: “Çocuk yaşta vahim bir olaya karıştım. Bundan dolayı toplum içinde zorluklar yaşıyorum. Rahat edemiyorum, unutulmak istiyorum.”

Mehmet Ali Ağca da 'Aslan' olmuştu

- 1979 yılında Milliyet Gazetesi Başyazarı Abdi İpekçi suikasti ve 1981’de de Papa II. Jean Paul’e Vatikan’da suikast girişiminin faili olan Mehmet Ali Ağca, 2010 yılında tahliye olmuştu. Mehmet Ali Ağca’nın Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘yağma’ suçundan 15 yıl hapisle yargılandığı davada soyadını değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Mehmet Ali Ağca’nın isimleri mahkeme evraklarında Mehmet Ali Aslan olarak yer almıştı.

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