Orçun İynemli'nin eşi ifadesini değiştirdi! "Eşim evde uyuşturucu yetiştirip satıyor" demişti...
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli tarafından yapılan darp ve uyuşturucu ihbarı sonrası yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. "Eşim uyuşturucu yetiştirip satıyor" Eda İynemli ifadesini değiştirdi. Öte yandan İynemli'nin evinde ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin görseller soruşturma dosyasında yer aldı.
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.
Olay 22 Ekim günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana gelmişti. Evli çift birlikte aldıkları alkol sonrası tartışmaya başlamış, tartışma büyümeye başlayınca iddiaya göre oyuncu Orçun İynemli eşi Eda İynemli'yi darp etmişti.
Sabah'ın haberine göre, Eda İynemli'nin ihbarı sonrası emniyet güçleri evde yapılan aramada 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi.
Ortaya çıkan olay sonrası Orçun ve Eda İynemli çiftinin ifadesinin detayları ortaya çıktı.