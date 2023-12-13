UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 grupta tur atlayan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında A, B, C ve D gruplarında maçlar tamamlandı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, 8 maç yapıldı.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oldu.

Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Grubun diğer maçında ise Manchester United (İngiltere), konuk ettiği Bayern Münih'e (Almanya) 1-0 mağlup oldu ve grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda etti.

A, B, C ve D gruplarındaki maçların tamamlanmasının ardından Kopenhag (Danimarka) dışında Bayern Münih (Almanya), Arsenal (İngiltere), PSV Eindhoven (Hollanda), Napoli (İtalya), Real Madrid (İspanya), Inter (İtalya) ve Real Sociedad (İspanya) son 16 turunda mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya): 2-1

PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-1

Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 0-1

Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray: 1-0

Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz): 2-0

Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya): 2-3

Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya): 0-0

Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz): 1-3