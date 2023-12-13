Mesajı görenler şok oldu! Tapu sahipleri aman dikkat! Olay Meclis'e taşındı

Tapu Müdürlüğü’nden gönderilen mesaj ortalığı karıştırmaya yetti. Cep telefonlarına gelen mesajı görenler neye uğradıklarını şaşırdı

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Sosyal medyada biranda yayılan bir haber ortalığı karıştırdı. Tapusu olan vatandaşlara Tapu Müdürlüğü tarafından telefonlarına mesaj gönderildi.

Tapu Müdürlüğü tarafından gönderilen mesajda “Mülkünüz Hazine’ye devrediliyor” yazısını gören tapu sahipleri neye uğradığını şaşırdı.

Sosyal medyada yayılan gönderiler biranda ortalığın karışmasına neden oldu . Tapu Müdürlüğü’nden vatandaşlara gönderilen mesajlar gündem oldu.

Hatay Samandağ'da Atatürk Mahallesi'ndeki mülklerin hazineye devredildiği mesajını alan tapu sahipleri ne yapacağını şaşırdı. Mülklerinin Hazine’ye devredildiğini düşünen vatandaşlar soluğu Tapu Müdürlüğü'nde aldı.

Yasa çıkmadan 4 ay önce gönderildiği ortaya çıktı

Tapu Müdürlüğü'nün tapu sahiplerine mülkün Hazine'ye devredildiğine dair mesajı yeni rezerv yapı alanlarıyla ilgili yasanın çıkmasından dört ay önce gönderdiği ortaya çıktı. Vatandaşlar mülklerinin Hazine'ye devredildiğini yeni rezerv yapı alanlarıyla ilgili yasa çıkmadan öğrenmesiyle büyük şok yaşadı.

Tapu sahipleri endişeli

Samandağ ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Kentsel dönüşüm düzenlemelerini içeren kanun teklifi 8 Kasım 2023'te kabul edilmiş ve ertesi gün yürürlüğe girmişti.

Vatandaşlar Rezerv yapı alanı ilan edilmesine tepki gösterirken, mahallelerindeki dükkan ve evlerinin bu durumdan etkileneceğinden büyük endişe duyuyorlar.

Olay Meclis'e taşındı

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu da konuyu TBMM'ye taşıyarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye soru önergesi verdi.

Mullaoğlu, vatandaşların bilgilendirilmeden, mahallelerinin rezerv yapı alanı ilan edildiğini öne sürdü ve mağduriyetin giderilmesini talep etti.