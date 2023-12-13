Kaçak kazı yapan 10 kişi 30 metrelik çukurda yakalandı

Samsun'da jandarma ekipleri, ormanlık alanda define aramak için kaçak olarak kazı yapan 10 kişiyi 30 metre derinliğindeki çukurda suçüstü yakaladı.

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Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri; M.İ., M.A., Y.K., S.Ç., Ü.D., T.A., H.G., S.K., E.G. ve S.G.'yi ormanlık alan içerisinde 30 metre derinliğinde 5 metre genişliğindeki çukurda kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şahısların kazıda kullandıkları 4 adet hilti, 350 metre elektrik kablosu, 8 adet murç, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet keser ve 1 adet baret ele geçirildi.

"Define arama için kazı yapan" şahısların kazı yaptıkları alanın üzerini fark edilmemeleri için naylon branda ile örtmeleri dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.