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Depremzede kadınlar balıkçılık yaparak ile ekonomisine katkı sağlıyor

Depremzede kadınlar balıkçılık yaparak ile ekonomisine katkı sağlıyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Seher Aşker, ve 35 yaşındaki Çiğdem Okur balıkçılık yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

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Depremlerde evlerini kaybeden Seher Aşker ve Çiğdem Okur, Tekebaşı Mahallesinde balıkçı ağları örerek hem depremi unutmaya çalışıyorlar hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

3 çocuk annesi 47 yaşındaki Seher Aşker, "9 yaşından beri ailem ile beraber denizde balıkçılık yapıyorum. İsterim ki ağ işini öğrendikten sonra herkese öğreteyim. Bu mesleği devam ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Erkeklerin ve kadınların yaptığı iş eşittir, nasıl abim ağ çekiyorsa ben de çekiyorum. Ben bu işi yapmam, ben bu işi yapıyorum diye bir şey yok. Anca beraber kanca beraber. Bu işten kazancımız eve ekmek getirebilecek kadar" dedi.

Aşker, "Depremden sonra büyük acılar çektik ve bir şekilde tutunmaya çalıştık ama yılmadık tekrardan ağ örmeye başladık ve sadece ağ örmüyorum balığa çıkıyorum tuttuğum balıkları da tezgaha koyup satıyorum ve bu şekilde aileye katkı sağlıyorum" diye konuştu.
2 çocuk annesi 35 yaşındaki Çiğdem Okur ise, "15 yaşından beri balıkçılık yapıyorum. Bende bu işi babamdan öğrendim. Ağ örüyorum deprem den önce yoğun çalışıyordum deprem de evimi eşyalarımı kaybettim ama yine de yılmadım bu işi yapmaya devam ettim. Günlük olarak bu işi yaparak aileye katkı sağlamaya devam ediyorum" dedi.

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