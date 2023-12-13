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Muğla’da mantar toplamaya giden yaşlı kadın dağda kayboldu

Muğla’da mantar toplamaya giden yaşlı kadın dağda kayboldu

Muğla'da 77 yaşındaki Fatma Avcı yakınları ile birlikte Yılanlı Dağı'nda çıntar mantarı toplamaya giden, dağlık alanda kayboldu.

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Edinilen bilgiye göre, Muğla'da 77 yaşındaki Fatma Avcı yakınları ile birlikte Menteşe ilçesi sınırlarında bulunan Yılanlı Dağı'na çıntar mantarı toplamaya gitti. Akşam saatlerine doğru çıntar topladığı sırada yakınlarının yanından ayrılan yaşlı kadından bir daha haber alınamadı. Fatma Avcı'ya ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yaşlı kadının kaybolduğu Yılanlı Dağı Erkin bölgesine jandarma ekipleri, AFAD ekipleri, arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Soğuk havaya rağmen olay yerine gelen ekipler yaşlı kadının bulunması için arama çalışmalarına başladı.
Soğuk havaya rağmen başlatılan çalışmaların sabah saatlerine kadar jandarma ekipleri tarafından devam edeceği ve sabah saatlerinde arama kurtarma köpeği ile çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

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