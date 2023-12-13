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Galatasaray'ı geride bırakan Kopenhag'ın hocası Jacob Neestrup: Türk takımları bizi küçük gördü

Galatasaray'ı geride bırakan Kopenhag'ın hocası Jacob Neestrup: Türk takımları bizi küçük gördü

Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag ile karşılaşan temsilcimiz Galatasaray kritik mücadelede rakibine 1-0 mağlup olurken, yoluna Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından Danimarka ekibinin teknik direktörü Jacob Neestrup yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında karşılaştığı Kopenhag, temsilcimizi 1-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı başarırken, Sarı-Kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek durumunda kalmıştı.

Karşılaşmanın ardından Danimarka ekibinin teknik direktörü Jacob Neestrup, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

Performanslarını değerlendiren Jacob Neestrup, "Çok heyecanlı bir gruptu. Sahamızda son maçı kazanmak istedik ve öyle de oldu. A Grubu'nda Galatasaray'a karşı İstanbul'da ilk 15 dakika, Manchester United'a karşı sahamızda 20 dakika en kötü futbolumuzu oynadık. Diğer maçlarda iyi oynadık. Bayern Münih ile gruptan çıktığımız için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Türk takımları bizi küçük gördü"

Neestrup kendilerini güçlü bir takım olarak gördüklerini söyleyerek, ''Maalesef, Türk takımları bizi küçük gördüler. Biz büyük kulübüz, bunu da gösterdik. Galatasaray ve herkese saygılıyım. Ancak bundan sonra Türk takımları bizim gibi takımları nasıl yenebileceklerini düşünmeli!" yorumunu yaptı.

Jacob Neestrup sözlerini "Galatasaray ve Manchester United'ı geçerek 2024 yılında Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek oyuncularımla gurur duyuyorum." şeklinde noktaladı.

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