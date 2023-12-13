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Şehit Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören yapıldı

Şehit Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören yapıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Şırnak'ta tören düzenlendi.

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23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit Emir'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar'ın okuduğu duanın ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehidin naaşı hava yoluyla Ankara'ya uğurlandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, vali yardımcıları Ahmet Kavanoz, Hasan Hüseyin Alpaslan ve Talha Altuntaş, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu duyurmuştu.

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